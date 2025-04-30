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        Haberler Dünya Çin'in uzay istasyonundaki Shenzhou-19 taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya dönü | Dış Haberler

        Çin'in uzay istasyonundaki Shenzhou-19 taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya dönü

        Çin'in uzay istasyonundaki Shenzhou-19 taykonot ekibi, 6 aylık görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü. Bu sabah uzay istasyonundan ayrılan kapsül, yörünge çevresinde 5 kez dönerek 7,5 saatte Dünya'ya vardı. Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki Shenzhou-19 taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:16
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          Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki Shenzhou-19 taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

          Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı taşıyan "Shenzhou-19" uzay mekiği, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

        • 2

          Yörünge çevresinde 5 kez döndü

          Bugün sabah uzay istasyonundan ayrılan kapsül, yörünge çevresinde 5 kez dönerek 7,5 saatte Dünya'ya vardı.

          "Shenzhou-19" uzay mekiğiyle 30 Ekim 2024'te uzaya gönderilen taykonot grubu, Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan 8. ekip olmuştu.

        • 3

          Ekip, "Shenzhou-20" mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilen taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'nin oluşturduğu yeni gruba görevlerini devretmişti.

          "Shenzhou-19" mekiğinin dün planlanan dönüş seferi, iniş sahasındaki kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

        • 4

          Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

          Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

          Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan Tiengong İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

        • 5

          İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

          Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

        • 6

          "Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

          3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Shenzhou(Kutsal Gemi)" mekikleriyle personel, "Tiencou (Gök Gemisi)" mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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