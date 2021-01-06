Çin'in kuzeybatısında vahşi pandalar görüntülendi

Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda, orman korucuları tarafından kamerayla görüntülendi.

İHA'nın haberine göre Huayang Koruma İstasyonu'ndaki orman korucuları, devriye sırasında 3 kilometreden az bir mesafede 2 vahşi pandayı fark ederek kamera ile saniye saniye kaydetti.

Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor.

Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.