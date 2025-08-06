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        Haberler Yaşam Çin'de yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu

        Çin'de yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu

        Çinli araştırmacılar, Yunnan eyaletinde bulunan fosillerin, otçul ve uzun boyunlu dinozorları içeren 'Sauropodomorpha' kladına mensup yeni bir dinozor türüne ait olduğunu keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 14:18 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:18
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        Çin'de keşfedildi! Yeni bir dinozor türüne ait
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        Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü, Çin Jeoloji Müzesi ve Yunnan Üniversitesinden bilim insanları, Yunnan eyaletinin Wuding bölgesinde bulunan iyi korunmuş kafatası kemikleri, boyun ve sırt omurları ile ön ayak kemiklerinden oluşan fosilleşmiş kalıntıları inceledi.

        Erken Jura döneminden kalma kemiklerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, dönemin diğer dinozor türlerinden farklı özellikleri bulunduğu belirlenen türe 'Wudingloong wui' adını verdi.

        Uzun boyunlu, çoğunlukla otçul dinozorları kapsayan Sauropodomorpha kladı üyesi Wudingloong wui, Doğu Asya'da şimdiye kadar keşfedilen en eski Sauropodomorpha fosili olarak kayıtlara geçti.

        Bilim insanları, türün, Doğu Asya bölgesinde kayıtlara geçen diğer Sauropodomorpha mensubu dinozorlara kıyasla daha küçük, diş minesinin daha pürüzsüz, kürek kemiğinin daha ince, parmaklarının daha uzun olduğunu ve muhtemelen iki ayak üzerinde hareket ettiğini tespit etti.

        Çalışmanın sonucu, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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        #yeni bir dinozor türü
        #çin
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