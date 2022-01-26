Çin, Fight Club'ın sonunu değiştirdi

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Çin'de 1999'da vizyona giren Fight Club (Dövüş Kulubü) filminin son sahnesini değiştirilerek farklı bir son yazıldı.

David Fincher'ın kült filmi Fight Club'ı izlemek için hafta sonu Çin'in popüler yayın platformu Tencent Video'da filmi izlemek isteyen kişiler, filmin ikonik sonunun tamamen kaldırıldığını fark etti.

Filmin çıkışının üzerinden 20 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra gelen değişim izleyicileri kızdırdı.

Son sahnede, Edward Norton'ın canlandırdığı Anlatıcı (The Narrator), Brad Pitt'in hayat verdiği hayali alter egosu Tyler Durden'ı öldürüyor; daha sonra da Helena Bonham Carter'ın canlandırdığı kız arkadaşıyla patlayıcı yerleştirdiği binaların havaya uçurmasını izliyordu.

CNN'de yer alan habere göre, yetkililer bu sahnede yer alan anarşist, kapitalizm karşıtı ve 'modern medeniyeti çökertme planını' içeren mesajları kaldırdı.

Filmin orijinal versiyonunda bulunan patlamaların olduğu sahnelerin tamamı kesildi. Bunun yerine, izleyiciler bir mesajla karşılaştı.

Filmin sonuna eklenen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi."

Filmin orijinal halini bilen izleyiciler ise duruma tepki gösterdi.