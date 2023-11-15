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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Cimri' ve 'Neyzen Tevfik Hiç' Bostancı Gösteri Merkezi'nde

        'Cimri' ve 'Neyzen Tevfik Hiç' Bostancı Gösteri Merkezi'nde

        Semaver Kumpanya'nın 'Cimri' ve Uğur Yücel'in 'Neyzen Tevfik Hiç' adlı oyunları ilk kez İstanbul Komedi Festivali kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:05
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        'Cimri' ve 'Neyzen Tevfik Hiç' Bostancı Gösteri Merkezi'nde
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        BKM, Maksimum Kart ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen 'Cimri' ve 'Neyzen Tevfik Hiç' adlı oyunlarını ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyircilerle buluşturacak.

        23 Kasım’da 8 sezondur kapalı gişe sahnelenen ve Semaver Kumpanya tarafından sahneye taşınan Moliere’nin ünlü eseri 'Cimri' oyunu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan 'Harpagon' performansı ile, 29 Kasım’da ise, “Hiç’liğin Kralı", Neyzen Tevfik’in hayat hikâyesine ve dünyasına ışık tutan Uğur Yücel’in yıllar sonra tiyatro sahnelerine döndüğü tek kişilik oyunu Neyzen Tevfik 'Hiç' Bostancı Gösteri Merkezi’nde ilk kez seyircilerle buluşacak. Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, Maksimum Kart ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Komedi Festivali ile 6'ncı yılında da komedinin kalbi İstanbul’a neşe getiriyor.

        İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak. Festival her yıl olduğu gibi, 6'ncı yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

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