Eğer, cildinizin güzelliğinin devamını sağlamasını istiyorsanız mutlaka bu özeni göstermeniz gerekmektedir. Cilt hassas bir dokuya sahip olması nedeni ile bir takım etkenlerle bozulabilir ya da tahriş olabilir. Ayrıca; cildin elastiki dokusu zamanla kaybolur ve kırışıklıklarla, sarkmalar oluşabilir. Ancak; düzenli olarak özen göstermenizle bu zararları minimum düzeye indirebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken daha fazla ciddiyetle yaklaşmak ve tembellik yapmamaktır.

Cilt Güzelliği İçin Öneriler

Cildinizin günlük bakımını asla ihmal etmeyin.

Doğru ürünleri tercih ederek doğru ve düzenli nemlendirici ve kreminizi uygulayın.

Her gün makyaj yapmamalısınız; cildinizin nefes almasını sağlamak için makyajı sık yapmaktan vazgeçin.

Makyajınızı temizlemeden asla uyumayın. Bu şekilde gözenekler kapanır ve cilt sertleşerek hava alamaz.

Spor yaparken ya da yoğun olacağınız bir günde makyaj yapmayın. Sürekli hareket etmek terlemenize neden olacağı için makyajla cildin yoğunlaşmasını sağlarsınız.

Haftada bir kere peeling yaparak gözeneklerin açılarak temizlenmesini sağlayın.

Makyaj malzemelerinizin temizliğine özen gösterin. Özellikle fırçalar çabuk bakteri üretirler.

Kırışıklıklarınız varsa; mutlaka göz çevresi kremi kullanın ya da yoğun kırışıklığa sahipseniz; serum kullanabilirsiniz.

Kırışıklıklar için yüz jimnastiği yapın.

Haftada bir kez cildinizin canlanması için maske uygulaması yapın.

Sigara ve alkolden uzak durun.

Bol sebze ve meyve tüketin ve meyve suyunu günde bir bardak içmeye özen gösterin.

Bol su tüketmeyi kesinlikle unutmayın!