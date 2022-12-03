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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 3 Aralık 2022! Sayısal Loto sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilmektedir. İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 03.12.2022 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 3 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! Sayısal Loto sonucu sorgulama! Tıkla, öğren

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan sürüyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilindiği gibi noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır. İşte 3 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiiiş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 ARALIK 2022

4 - 12 - 14 - 52 - 68 - 76

JOKER 57 + SÜPERSTAR 67

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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