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Çilekli Milkshake Malzemeler

1 su bardağı kadar süt

8-10 adet çilek

2 yemek kaşığı kadar vanilyalı dondurma

1 yemek kaşığı kadar toz şeker

Çilekli Milkshake Yapılışı

• Çilekli milkshake tarifimizi hazırlamak için ilk olarak çileklerimizi saplarından ayırıp, güzelce yıkıyoruz.

• Temizlediğimiz çileklerimizi ortadan ikiye kesiyoruz ve blender içerisine alıyoruz.

• Ardından sütümüzü, şekerimiz ve dondurmamızı da alıp birlikte çekiyoruz.

• Dondurma eklediğimiz için yeterince soğuk olacaktır ama dilerseniz 1-2 adet buz küpü de servis sırasında ekleyebilirsiniz.

• Artık çilekli milkshake tarifi hazırdır. Bu tarifimizi farklı meyveler ile de hazırlayabilirsiniz.

• Dilediğiniz gibi servise hazırlayıp, sunabilirsiniz. Afiyet olsun.