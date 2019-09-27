27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Düzenli beslenmemiz günlük gerekli olan vitamin ve mineralleri almamız sağlığımıza fayda sağladığı gibi cildimize de etki etmektedir. Bu yüzden iyi beslenmemiz cildimizin de gerekli besinleri alarak esnekliğini korumasını ve kırışık oluşumlarının gecikmesini sağlamaktadır.
Bunların dışında önemli olan noktalardan biri de; doğru yağ tüketimi ve bol su tüketimidir. Doğru yağ; cildin yumuşak ve nemli olmasını sağlamaktadır. Su tüketimi ise; cildin esnekliğini koruması için önemlidir.
Cildinizin sağlığını koruması için tavsiye edilen yiyecekler ise şunlardır;
Domates;
İçeriğinde bulunan ‘likopen’ sayesinde antioksidan görevi görerek, cildin yaşlanmasına, kırışıklıklara ve yaş nedeniyle oluşan lekelerin önlenmesini sağlamaktadır. Güneşten gelen zararlı ışınlardan da cildi korumaktadır.
Havuç;
İçerdiği A vitamini nedeniyle tüketildiğinde doğal retinol görevi görerek antioksidan olarak cildin güzelleşmesini ve canlanmasını sağlamaktadır.
Badem ve Ceviz;
Hücre zarının güçlenmesini sağlayarak toksinlerin hücrelere zarar vermesini engellemektedir. Ayrıca içerdiği E vitamini sayesinde kolajen yapılarını güçlendirerek, serbest radikallerden cildi korumaktadır.
Balık;
Düzenli olarak yağlı balık türlerinden tüketmek alerjik reaksiyonlardan dolayı tahriş olan cildin kendini kısa sürede iyileştirmesi desteğini vermektedir. Ayrıca cildi nemli tutarak, mineral ve selenyum kaynağı olarak bilinmektedir.
Yeşil Sebzeler;
Bol miktarda C vitamini ve demir içeren yeşil sebzeler demir eksikliğinin neden olduğu kansızlık oluşumuna engel olmaktadır. Kansızlık olmayan vücut tüm organlara ve cildimize yeterli oksijeni sağlar. Cildimizin oksijensiz kalması hücre yenilemesi yapamaması, solgun görünmesi ve kırışıklıkların artmasına neden olmaktadır.
Portakal;
Bol miktarda C vitamini içermesi nedeniyle cilt dokusunun gelişmesine, sigaranın zararlarına ve kırışıklıkların oluşumunu önleme de katkı sağlamaktadır. Sigara içenlerin zararların dolayı erken kırışmaya başlamaması için bol miktarda C vitamini almaları gerekmektedir.
Su;
Günde 2,5 ile 3 litre arasında su tüketmek hem vücudumuz hem de cildimiz için oldukça faydalıdır. Cildin esnekliğini korumaktadır. Erken kırışma
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