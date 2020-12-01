Ciğer şiş kebabı nasıl yapılır? Ciğer şiş kebap tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin güney illerinde sıklıkla yapılan ayrıca kahvaltı olarak da tüketilen ciğer şiş kebabı tarifi haberimizde...

CİĞER ŞİŞ KEBABI MALZEMELERİ

1 kilogramkuzu ciğeri

300 gramkuyruk yağı

1 çay kaşığıtuz

1/2 çay kaşığıkimyon

Servisi için:

2 adetorta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı sumak

CİĞER ŞİŞ NASIL YAPILIR?

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdükten sonra kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız kuzu ciğerini küçük parçalar halinde kesin. Tuz ile harmanlayın.

Kuyruk yağını ciğerlerle uyumlu olacak şekilde kesin. Ciğer parçalarını çöp şişlere geçirmeye başlayın. İki ya da üç parça ciğerin ardından bir parça kuyruk yağı takın. Aynı işlemi tüm şişlere uygulayın.

Ciğer şişleri mangal ateşinde ters yüz edip her tarafı kızarana kadar pişirin.

Kimyon serpip yufka ekmekleri eşliğinde sıcağı sıcağına servis tabaklarına aldığınız ciğer şişleri, piyazlık doğradıktan sonra sumakla harmanladığınız kuru soğanlar eşliğinde servis edin.