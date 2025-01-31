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        Haberler Gündem Güncel Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

        Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:17
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        Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Ör, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        *Haberin görselleri Çiğdem Bayraktar Ör'ün X hesabından servis edilmiştir.

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