Çiğ Balık Yenir Mi, Sağlığa Zararı Var Mı? Çiğ Balık Yemek Günah Mı?

Çiğ balık yemek dini boyutunun yanı sıra tıbbi açıdan da değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle çiğ balık yemenin zararlı olup olmadığı da merak edilen bir diğer konudur. Peki çiğ balık yemek zararlı mı? Konu ile ilgili detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

ÇİĞ BALIK YENİR Mİ?

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Özellikle Uzakdoğu mutfağında sıklıkla tercih edilen bir gıda olan çiğ balık ülkemizde de pek çok kişi tarafından tüketilen bir besin kaynağıdır. Sushi, Sashimi, Poke, Carpaccio, Koi pla, Soğanlı ringa balığı, Gravlax gibi yemekler dünya genelinde pek çok kişi tarafından sevilen yemeklerdir. Ancak çiğ balık tüketimi sağlık açısından merak edildiği gibi dini boyutu da merak edilen bir konudur. Bu noktada çiğ balık tüketiminin günah olup olmadığını merak eden pek çok kişi bu konu hakkında daha net bir bilgi almak istiyor. Peki çiğ balık yenir mi? Diyanet resmi sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir;

“Deniz ürünleri ile ilgili olarak ise Hz. Peygamber; “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir” buyurmuştur (Ebû Dâvûd, Tahâret, 39 [83]).”

Bazı İslam alimlerine göre çiğ et ve balık yemek caizdir. Ancak bazı İslam alimlerine göre ise tıbben zararları olduğu için caiz değildir. Bu noktada konu ile ilgili olarak çiğ balık sağlık açısından zararlı değilse yenilebilir ama sağlık açısından zararlı ise yenilmemesi gerekir şeklinde bir sonuç çıkabilir.

ÇİĞ BALIK YEMEK ZARARLI MI?

Çiğ balık, kalp ve beyin sağlığı için oldukça önemli olan proteinlerden ve omega-3 yağ asitleri bakımından son derece zengin olan bir besin kaynağıdır. Bütün bunların yanı sıra D vitamini ve selenyum gibi güçlü ve sağlıklı bir koruma mekanizmasına sahip olmak için gerekli olan vitamin ve mineralleri içeren bir gıdadır. Ancak çiğ tüketime uygun olan balıkların tercih edilmesi önemlidir. Bu noktada çiğ tüketilmeye en uygun balık türlerinin somon, ton balığı, şarlatan, levrek ve kılıç balığı olduğunu söylemek mümkündür.

Peki çiğ balık yemek zararlı mı? Eğer uygun bir şekilde soğutulmamış veya muhafaza edilmemişse çiğ balık tüketimi bir takım sağlık problemlerine sebebiyet verebilir. Mide ve bağırsak sorunları bu sağlık problemlerine örnek olarak verilebilir. Çiğ balığın içerisinde bulunan bakteri, virüs, paraziti larva ve mikroorganizmalar insanlara bulaşabilir. Bu durumda insanlarda gastrit ve alerji gibi sağlık sorunları gözlenebilir. Bu nedenle güvenilir olan yerlerden taze ve kaliteli balık almak ve hijyen kurallarına dikkat etmek büyük bir öneme sahiptir.

Bunun yanı sıra bazı deniz ürünlerinde riskli seviyelerde cıva bulanabilir. Bu ve gıda kaynaklı hastalıklardan meydana gelebilecek olası sağlık problemleri nedeniyle bazı bireylerin çiğ balık tüketiminden kaçınması sağlık açısından oldukça önemlidir. Çiğ balık tüketiminden kaçınması gereken kişiler şu şekilde sıralanabilir; • Hamile kadınlar • Emziren kadınlar • Deniz ürünlerine karşı alerjisi olanlar • Zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olanlar • İleri yaştaki riskli grupta bulunan bireyler

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