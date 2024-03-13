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        Haberler Gündem Güncel Çiftlikte yangın! 150 hayvan canını yitirdi

        Çiftlikte yangın! 150 hayvan canını yitirdi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 150'den fazla hayvan yanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:49 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:49
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        Çiftlikte yangın! 150 hayvan canını yitirdi
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        İHA'nın haberine göre, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki besi çiftliğinde traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı.

        Fotoğraf: İHA

        Alevler hızla büyüdü. Ağılın içindeki 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. 16 koyun kurtarılabildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çiftlik küle döndü. Traktörde kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: İHA

        "ÇARESİZ DURUMDAYIZ"

        Büyük çapta zararlarının olduğunu belirten çiftlik sahibi Ziram Sarıçoban, “153 hayvanımız telef oldu. Çabalamamıza rağmen kurtaramadık. Ağılın çatısı çökünce yaklaşamadık” dedi.

        Hasar tespit çalışması başlatılan yangında büyük zararlarının olduğunu anlatan Sarıçoban, "Yardım bekliyoruz. Çünkü geçimimizi sağlayabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu an çok çaresiz durumdayız” diye konuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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