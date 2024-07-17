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        Haberler Gündem Güncel Çiftlikte çıktı, markete sıçradı | Son dakika haberleri

        Çiftlikte çıktı, markete sıçradı

        Bursa'da tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın rüzgarın etkisiyle markete sıçradı. Müdahale devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:10 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:10
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          Bursa’da tavuk çiftliğinde çıkan yangında alevler bitişikte bulunan bir zincir marketin deposuna da sıçradı.

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          İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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          Yangın saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde çıktı.

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          Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki zincir marketin deposuna sıçradı.

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          Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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          İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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