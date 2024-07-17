Çiftlikte çıktı, markete sıçradı
Bursa'da tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın rüzgarın etkisiyle markete sıçradı. Müdahale devam ediyor
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Bursa’da tavuk çiftliğinde çıkan yangında alevler bitişikte bulunan bir zincir marketin deposuna da sıçradı.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Yangın saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde çıktı.
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Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki zincir marketin deposuna sıçradı.
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Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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