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Çiftlik evinde cinsel saldırı ve işkence!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 yaşındaki G.A. isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü ise serbest bırakıldı

Giriş: 17.12.2022 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL
KORKUNÇ OLAY | Balıkesir Edremit'te Çiftlik evinde cinsel saldırı ve işkence! - En son haberler
Çiftlik evinde cinsel saldırı ve işkence!
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DHA

Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. (18) isimli genç kız, polise şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER FİZİKİ TAKİBE ALINDI

&Ccedil;ete lideri Mehmet Salih Turanlı.
Çete lideri Mehmet Salih Turanlı.

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

ELEKTROŞOK İLE İŞKENCE YAPTILAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağlayan şüphelilerin haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

&Ccedil;iftlik evinde işkence g&ouml;ren 18 yaşındaki G.A.
Çiftlik evinde işkence gören 18 yaşındaki G.A.

Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

14 TABANCA, 21 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Mağdurlardan biri, &ccedil;ete liderini sırtındaki ejderha d&ouml;vmesinden tespit etti..
Mağdurlardan biri, çete liderini sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti..

Çiftlik evinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

DAHA ÖNCE 5'İ TUTUKLANMIŞTI

En az 4'&uuml; kadın 14 kişiye işkence yapılan &ccedil;iftlik evi.
En az 4'ü kadın 14 kişiye işkence yapılan çiftlik evi.

Öte yandan, çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

4'Ü KADIN 14 KİŞİYE İŞKENCE YAPMIŞLAR

Operasyonun ardından olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşkence gören bazı iş yeri sahiplerinin, iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı tespit edilirken, bugüne kadar işkence gören 4'ü kadın 14 kişinin korkudan polise ihbarda bulunamadıkları ortaya çıktı.

SIRTINDAKİ EJDERHA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Şüphelilerin, kaçırdıkları kadınlara işkence ve cinsel saldırının yanı sıra zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin darp izlerini ve işkence videolarıyla diğer kadınları da tehdit ettiği belirlendi.
Öte yandan G.A.'nın, çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis ettiği öğrenildi.

4 ÇETE ÜYESİNE TUTUKLAMA

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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