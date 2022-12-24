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Çifte istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!

Diyarbakır'da, 15 yaşındaki üvey kız kardeşini taciz edip, 14 yaşındaki üvey erkek kardeşine cinsel istismarda bulunan 24 yaşındaki Emin Ö., annenin şikayetiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 24.12.2022 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
İĞRENÇ OLAY | Çifte istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!
DHA

Diyarbakır'da olay, 14 Aralık´ta, Bismil ilçesinin kırsal mahallesinde meydana geldi. 15 yaşındaki kız çocuğu ve 14 yaşındaki erkek çocuğu, üvey ağabeyleri Emin Ö.'nün (24) cinsel istismar ve tacizine uğradıklarını annelerine söyledi.

ANNE, JANDARMAYA ŞİKAYET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine anne, çocuklarıyla birlikte jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Emin Ö.´yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINDI

Annenin şikayeti sonrası çocuklar da ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi´ne (ÇİM) sevk edildi. Burada psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, anneye teslim edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ö., suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yapmadım, kabul etmiyorum" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emin Ö., 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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