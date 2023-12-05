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        Haberler BBC Dünya Çift motorlu küçük bir uçak Paris’in banliyösüne acil iniş yaptı

        Çift motorlu küçük bir uçak Paris’in banliyösüne acil iniş yaptı

        Fransa'da çift motorlu küçük bir uçak, Paris'in güneyindeki bir banliyöye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 05.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:01
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        Çift motorlu küçük bir uçak Paris'in banliyösüne acil iniş yaptı
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        BBC TÜRKÇE

        ParisGetty Images

        Fransa’da çift motorlu küçük bir uçak, Paris'in güneyindeki bir banliyöye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

        Yetkililer, uçaktaki üç kişinin acil müdahale için hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

        Olayda başka yaralanan olmadı.

        Fransa Ulaştırma Bakanı Clément Beaune, uçağın motor arızası sonrasında Villejuif'teki bir yerleşim bölgesine indiğini söyledi.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, uçakta 80'li yaşlarında bir uçuş eğitmeni ve 20'li yaşlarında iki yolcu vardı.

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        Uçak, bir apartmanın duvarına çarpmadan önce bir yola acil iniş yapmaya başladı.

        Sonunda apartmanın arkasındaki bahçede durdu, uçağın bazı parçaları yakındaki bir garajın çatısına dağıldı ve gövdesi çarpışmanın etkisiyle ezildi.

        Uçağın kuyruğu uçağın geri kalanından ayrıldı ve kanatları büyük ölçüde koptu.

        ParisGetty Images

        Uçak Villejuif'e yaklaşık 130 km uzaklıktaki Rouen'den havalandı ve Versay yakınlarındaki Toussus-le-Noble'a inmesi gerekiyordu.

        Bölge savcısı ve hava ulaştırma jandarması tarafından kasıtsız yaralama ve başkalarının hayatını tehlikeye atma iddiasıyla soruşturma açıldı.

        Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Dairesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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