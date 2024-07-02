Bahçenizdeki çiçeklerin renginin sadece genetikle sınırlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Toprağın pH seviyesi, çiçeklerin renginde şaşırtıcı değişikliklere yol açabilir. Bilim insanları, toprağın asidik veya bazik olmasının, çiçeklerin pigmentlerini nasıl etkilediğini ve bu değişimlerin göz kamaştırıcı renk dönüşümlerine neden olabileceğini ortaya koydu. İşte, toprağın pH'ı ile çiçeklerin rengini değiştiren ilişki ve bunu nasıl uygulayabileceğinize dair ipuçları...