Çiçek Abbas filmi oyuncuları kimler? Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı, müziklerinin ise Barış Manço ile Cahit Berkay'ın hazırladığı Çiçek Abbas filmi hakkınde detaylar haberimizde...

ÇİÇEK ABBAS OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rol

İlyas Salman Abbas

Şener Şen Şakir Serengil

Ayşen Gruda Şükriye

Pembe Mutlu Nazlı

Ahmet Mekin Mustafa

ÇİÇEK ABBAS KONUSU NEDİR?

Çiçek Abbas (İlyas Salman),Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve aşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın aşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce),ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikah günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.