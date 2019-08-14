14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
En yaygın cilt sorunları arasında yer alan çıban, çocuk-yetişkin her yaşta insanı etkileyen, patlatıldığında içinden irin ve iltihap akan enfeksiyondur. Çoğu kişide yılda birden fazla görülen çıban, önemli hastalıklarında habercisi olabiliyor. Peki çıban nedir? Çıban neden olur, belirtileri nelerdir? Çıban nasıl tedavi edilir? Çıbana ne iyi gelir? İşte yanıtlar...
ÇIBAN (FRONKÜL) NEDİR?
Çıban ya da tıptaki adıyla fronkül, deride aniden ortaya çıkan, stafilokok denilen bakterinin meydana getirdiği enfeksiyon sonucu oluşan, ağrılı ve mikrobik döküntülerdir. Genelde bakterilerin kıl köklerine yerleşip çoğalmasıyla oluşurlar.
ÇIBAN NEDEN OLUR?
Çıbanlar, Staphylococcus aureus bakterisi nedeniyle çıkarlar. Çıbana; şeker hastalığı, tiroide bağlı aşırı terleme, bağışıklık sisteminin zayıflaması, böbrek yetmezliği, kansızlık, kanser, egzama, mantar gibi deri hastalıkları, beslenme bozuklukları, uzun süre hareketsiz kalmak, sürekli oturmak, dar kıyafetler, tahriş ve sürtünmeye sebep olan giysiler, sentetik kumaşlar, pislik ve mikroplar, cildin tahriş edici sert kimyasallara maruz kalması, uzun yorgunluklar, uzun açlıklar, aşırı kilo kaybı, aşırı alkol kullanımı, aşırı yağlı yemek yemek, vitamin ve protein eksikliği neden olabilir.
ÇIBAN BELİRTİLERİ
- Deride bezelye veya nohut büyüklüğünde şişlik,
- Ağrı veya sızı,
- Şişliğin ortasında beyaz veya sarı renkte irin,
- Çıban etrafında sıcaklık artışı,
- Yorgunluk,
- Ateş,
- Kaşıntı,
- Çıbanın çıktığı bölgede kızarıklık.
ÇIBANA NE İYİ GELİR?
Çıbanlar genellikle çıktıktan 10 gün sonra evde tedavi yöntemleriyle kendiliğinden geçerler. Geçmesi için; çıban kesinlikle sıkılmamalı ya da başka birine sıktırılmamalıdır. Çıbanın patlaması halinde bölge temiz bir bezle silinmeli, çıplak elle dokunulmamalıdır. Aksi halde iltihap yayılabilir. Patlamış olan çıban temiz bandajla sarılmalıdır. Çıbanın kendi kendine boşalmasını sağlamak adını günde 5 ila 10 dakika sıcak kompres uygulanmalıdır.
BÜYÜK ÇIBANLARIN TEDAVİSİ
Çıban çok şiddetli ve büyükse tıbbi yardım alınmalı, çıbanın olduğu bölgeye küçük bir kesi atılarak iltihap boşaltılmalıdır. Göz etrafında meydana gelen çıbanların ise her zaman bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir. Çünkü gözlerde oluşan enfeksiyonun kan dolaşımına karışma ve beyne ulaşma riski bulunmaktadır.
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