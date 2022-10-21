Christoph Daum kimdir?

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, futbolseverleri üzen bir açıklamada bulundu.
CHRISTOPH DAUM KİMDİR?
24 Ekim 1953 yılında Oelsnitz, Erzgeb, Doğu Almanya'da doğan Christoph Daum, yıllarca ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev almıştır. En son Bursaspor'da görev alan Daum, şampiyonlukları da yaşamıştır.
CHRİSTOPH DAUM NE KANSERİ?
Christoph konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum... Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim."
CHRİSTOPH DAUM'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
1986-1990 Köln
1990-1993 Stuttgart
1994-1996 Beşiktaş
1996-2000 Bayer Leverkusen
2001-2002 Beşiktaş
2002-2003 Austria Wien
2003-2006 Fenerbahçe
2006-2009 Köln
2009-2010 Fenerbahçe
2011 Eintracht Frankfurt
2011-2012 Club Brugge
2013-2014 Bursaspor
2016-2017 Romanya
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