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Haberler Dünyadan Christine McVie yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Christine McVie yaşamını yitirdi

Dünyaca bilinen rock grubu 'Fleetwood Mac'in şarkıcısı ve söz yazarı Christine McVie, 79 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 01.12.2022 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Christine McVie yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Yaşamını yitirdi
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AA

BBC'nin aktardığına göre; 'Little Lies', 'Everywhere', 'Don't Stop', 'Say You Love Me' şarkılarının söz yazarı Christine McVie, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İngiliz müzisyenin ailesi, Facebook'tan yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "McVie'nin dünyaca sevilen, saygıdeğer bir müzisyen olarak hatırlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2014'TE YENİDEN DAHİL OLMUŞTU

McVie, 1971'de dönemin en iyi bilinen rock gruplarından 'Fleetwood Mac'e katılmıştı. 1998'de gruptan ayrıldığını açıklayan McVie, 2014'te 'Fleetwood Mac'e yeniden dahil olmuştu.

1970 VE 80'LERİN EN BAŞARILI GRUBU

İngiliz-Amerikan rock grubu 'Fleetwood Mac', 1967'de Londra'da kurulmuştu. Grup, dünya genelinde 100 milyondan fazla satarak, 1970 ve 80'lerin en başarılı gruplarından biri olmuştu.

Fotoğraflar: AP, Reuters

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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