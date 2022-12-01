Yaşamını yitirdi

İngiliz müzisyenin ailesi, Facebook'tan yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "McVie'nin dünyaca sevilen, saygıdeğer bir müzisyen olarak hatırlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz-Amerikan rock grubu 'Fleetwood Mac', 1967'de Londra'da kurulmuştu. Grup, dünya genelinde 100 milyondan fazla satarak, 1970 ve 80'lerin en başarılı gruplarından biri olmuştu.