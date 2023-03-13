Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için yapılacak cenaze töreninin detayları belli oldu.

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.