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Christian Atsu 17 Mart'ta toprağa verilecek

Ülkemizde yaşanan depremler sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, 17 Mart'ta ülkesi Gana'da toprağa verilecek.

Giriş: 13.03.2023 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Christian Atsu 17 Mart'ta toprağa verilecek
HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için yapılacak cenaze töreninin detayları belli oldu.

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

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