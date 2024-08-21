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        Haberler Kültür-Sanat Resim Chris Calvet’te 'Signes' Eylül'de İstanbul'da

        Chris Calvet’te 'Signes' Eylül'de İstanbul'da

        Fransız görsel sanatçı Chris Calvet'in dünyaca ünlü "Signes" serisi, Gama Gallery ev sahipliğinde 18 Eylül ile 12 Ekim tarihleri arasında 42 Maslak'ta sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 00:11 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:11
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        Chris Calvet'te 'Signes' İstanbul'da
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        Fransız görsel sanatçı Chris Calvet’in dünyaca ünlü “Signes” serisi, Gama Gallery ev sahipliğinde 18 Eylül ile 12 Ekim tarihleri arasında 42 Maslak’ta sanatseverlerle buluşuyor. Calvet’in doğa ve elementlerden ilham alarak yarattığı eserler, sanat tutkunlarını keşif ve macera dolu bir yolculuğa davet ediyor.

        Chris Calvet, dünya çapında tanınmasını sağlayan ve sanat çevrelerinde büyük beğeni toplayan “Signes” serisinde özgün tekniklerini, doğa ile insan arasındaki derin bağı vurgulayan sembollerle birleştiriyor. Seçtiği modellerin plastiğini kullanarak, onların ifade gücünü eserlerine yansıtmayı amaçlayan Calvet, doğayla insan arasındaki kopmaz bağı duygusal ve görsel bir deneyime dönüştürüyor.

        “Signes” serisi, Chris Calvet’in asırlık Çin kaligrafi sanatına yenilikçi ve çağdaş bir yaklaşım getiriyor. Kaligrafik kompozisyonları, ruhsal ve doğal dünyaya dair evrensel kavramları estetik bir formla bir araya getiren Calvet, serbest kaligrafi teknikleri, saf pigmentlerin renk oyunları ve geometrik yapıların zenginliğiyle eserlerine hayat veriyor.

        Çalışmalarında hem geleneksel hem de modern teknikleri kullanarak canlı ve çağdaş bir üslup yaratan sanatçının zamansız ve evrensel dili ve malzemelere özgün yaklaşımları, her bir esere derin bir ifade ve canlılık kazandırıyor. Calvet’in eserleri, bugüne kadar Çengdu, Şangay, Paris, Lozan, Hamburg, Roma ve Seul gibi dünyanın birçok saygın sanat merkezi ve galerisinde sanatseverlerle buluştu.

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        #Chris Calvet
        #Maslak 42
        #sergi
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