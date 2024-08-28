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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP’de 11 saat süren toplantıda ne konuşuldu? | Son dakika haberleri

        CHP’de 11 saat süren toplantıda ne konuşuldu?

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayının hazırlıkları sürüyor. Tüzük komisyonu, 11 saatlik uzun bir toplantı gerçekleştirdi. MYK'nın Parti Meclisi'nden güvenoyu alması, ön seçim ve dönem sınırlaması getirilmesi konuları üzerinde duruldu. Peki, 11 saatlik o toplantıda başka neler konuşuldu? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 28.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:10
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        CHP'de 11 saat süren toplantıda ne konuşuldu?
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        CHP'de 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayının hazırlıkları sürerken, tüzük komisyonu Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı 11 saat sürdü.

        GÜVENOYU UYGULAMASI TÜZÜKTE YER ALACAK

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçildikten sonra A takımı olarak nitelendirilen MYK için Parti Meclisi'nden güvenoyu almıştı. Edinilen bilgiye göre bu uygulama toplantıda değerlendirildi. Uygulamanın yeni tüzükte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

        “ÖN SEÇİM İÇİN UZLAŞI SAĞLANDI”

        Toplantının önemli maddelerinden birisi de ön seçim başlığıydı. Komisyonda ön seçim konusunda önemli ölçüde uzlaşı sağlandı. İllere göre ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacak bir formül üzerinde duruluyor. Toplantıda, üyelik sistemi de ele alındı. Daha aktif bir üyelik sistemi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlarına dönem sınırlaması getirilmesi konusunda da önemli oranda uzlaşı olduğu öğrenildi.

        Pazartesi günü eski genel başkanlar; Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşen Özel, hafta sonu da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Önerilerini ve taleplerini alacak. Tüzük komisyonu da 2 ve 5 Eylül’de toplantılar gerçekleştirecek. 86 maddelik CHP tüzüğünde yapılacak olan değişikliklerin yaklaşık 20 maddede toplanması bekleniyor.

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