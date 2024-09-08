Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP tüzük kurultayında gerginlik | Son dakika haberleri

        CHP tüzük kurultayında gerginlik

        CHP'nin tüzük kurultayında parti içi muhalefetin itiraz ettiği aday belirleme yöntemlerini içeren 52. maddenin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gelmemesini eleştirdi, Ankara Milletvekili Deniz Demir tepki gösterdi.

        Giriş: 08.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP tüzük kurultayında gerginlik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP'nin tüzük kurultayında Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmemesini eleştirdi, Ankara Milletvekili Deniz Demir tepki gösterdi.

        Demir'in çıkışmasının ardından salonda kısa bir gerginlik yaşandı.

        Tartışma, parti içi muhalefetin itiraz ettiği aday belirleme yöntemlerini içeren 52. maddenin görüşmeleri sürerken gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #tüzük kurultayı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı
        Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı
        Muğla'daki yangın 20'nci saatinde: Alevlerle mücadele sürüyor
        Muğla'daki yangın 20'nci saatinde: Alevlerle mücadele sürüyor
        Ziyech belirsizliği!
        Ziyech belirsizliği!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        "Taksicileri tehdit etti" iddiası: 13 yaralı
        "Taksicileri tehdit etti" iddiası: 13 yaralı
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Kanlı tartışma: 2 ölü, 1 yaralı
        Kanlı tartışma: 2 ölü, 1 yaralı
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Habertürk Anasayfa