CHP tüzük kurultayında gerginlik
CHP'nin tüzük kurultayında parti içi muhalefetin itiraz ettiği aday belirleme yöntemlerini içeren 52. maddenin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gelmemesini eleştirdi, Ankara Milletvekili Deniz Demir tepki gösterdi.
Giriş: 08.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:49
CHP'nin tüzük kurultayında Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmemesini eleştirdi, Ankara Milletvekili Deniz Demir tepki gösterdi.
Demir'in çıkışmasının ardından salonda kısa bir gerginlik yaşandı.
Tartışma, parti içi muhalefetin itiraz ettiği aday belirleme yöntemlerini içeren 52. maddenin görüşmeleri sürerken gerçekleşti.
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