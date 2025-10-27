Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi

        CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Memleketin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, içinde bulunduğumuz koşullarda bize kararlı ve mücadeleye inanan bir milletin başarabileceklerini hatırlatması açısından son derece büyük bir anlam taşır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:48 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) İstanbul'dan çevrim içi bağlanarak başkanlık etti.

        Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, Cumhuriyetin ilanının 102. yılı olduğunu hatırlatarak, "Memleketin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, içinde bulunduğumuz koşullarda bize kararlı ve mücadeleye inanan bir milletin başarabileceklerini hatırlatması açısından son derece büyük bir anlam taşır." diye konuştu.

        CHP'nin yükselişinden ve halkın partiye duyduğu güvenden iktidarın korktuğunu iddia eden Yücel, "Geçtiğimiz hafta partimize yönelik açılmış olan ve 1 yıldır gündemi meşgul eden mutlak butlan davası reddedildi. O davadan tabii ki birileri umduklarını bulamadılar. Özellikle iktidar kanadının yeni bir morale, yeni bir argümana, iç siyaseti yönlendireceği, gündemi meşgul edeceği yeni bir oyuncağa ihtiyaç vardı ve o dava reddedildikten iki gün sonra bu akıllara durgunluk verecek iddiayı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve diğer şüphelilere atıyorlar." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yücel, Genel Başkan Özel'in dün Eskişehir'de düzenlediği mitinge vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade etti.

        Casusluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya değinen Yücel, "Daha tutuklama kararı açıklanmamış, Ekrem İmamoğlu için suç örgütü lideri diye bir ifade kullanamaz. Başsavcılık da kullanamaz, savcılık makamı da kullanamaz." diye konuştu.

        Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başsavcı Akın Gürlek hakkında yeni ek bir başvuruyu hazırladıklarını ifade ederek, "Hukukçu arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde HSK nezdinde bu başvurumuzu da yapacağız." ifadesini kullandı.

        Türkiye'de yoksulluğun her gün biraz daha arttığını savunan Yücel, ilaçtan süte, defterden benzine her şeyin her gün zamlandığını, insanların fiyat algısını kaybettiğini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa