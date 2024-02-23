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CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Aydın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

"OSMANGAZİ'Yİ ALDINIZ MI BURSA'YI ALIYORSUNUZ"

Valla bizim açımızdan çok olumlu bir atmosfer var. Dediğiniz gibi 55 ilden büyük. 1 milyona yakın nüfusu var. Türkiye'nin 3. büyük ilçesi ve Osmangazi'yi aldınız mı Bursa'yı alıyorsunuz. Temel olarak orası Bursa'yı da almak için çok önemli bir yer. Sahadayız. 11 Ocak'ta Parti Meclisinden karar çıktı. Çıktık yaklaşık bir buçuk aydır, sabahın köründen gecenin körüne kadar çalışıyoruz. Sahada da bizim lehimize atmosferi görüyorum. Yani insanlar artık bir değişim zamanının geldiğini gösteriyorlar. Bizde 31 Mart'ta Osmangazi'de de Bursa'da da bir değişimi yapacağız.

"ERKEN ÇIKAN YOL ALIR DEDİK"

Tabi şöyle benim 3. dönem adaylığım. 3 dönem milletvekilliği yaptım. 2 Eylül 2013'ten beri de bu benim 13. seçimim. Bundan dolayı da Osmangazi bize yapıştı adeta. Biz Osmangazi ile ilgili yapılan anketlerde genel merkezimizin teveccühünde Parti Meclisinde genel anlamda geldiğinde Osmangazi'de olursa Erkan Aydın'la olur olgusu mottosu. Bizde buna karşı çıkamadık. Dedik ki kamuoyunda da bir beklenti var. Genel Başkanımız Özgür Özel de bu yönde bir isteği var. Tamam dedik yola çıktık. İyi ki erken çıktık. Geçen dönem 2019'da 7 Şubat'ta çıkmıştık. Osmangazi'nin 136 mahallesi var. Bunların 16'sı dağ köyü, 20'si ova köyü, 30'a yakın da köyü var. Mahalle diyorlar ama biz hala köy diyoruz. Şimdi kırsal mahalle diyorlar. Bizim için hala köy. Çünkü köy statüsünün korunmasını istiyoruz oraların. Dolayısıyla her gün bir yere gitseniz 136 gün gerekiyor. Bir ucundan bir ucu bir buçuk saat sürüyor. Dolayısıyla erken çıkan yol alır dedik ve çalışmalarımıza başladık.