Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

        CHP Lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 23.03.2025 - 02:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel ve Dervişoğlu Çağlayan'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        AA'nın haberine göre, burada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı partililer ve İmamoğlu'na destek için gelen avukatlarla selamlaşan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin, "Silivri'de hazırlık olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, o aşamada olunmadığını, henüz savcılık ifadesinin ilkinin tamamlandığını belirterek, "Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bir bilgi gelmedi ama takip ediyoruz. Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Hatta şunu teklif ediyoruz. Elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle bu kadar yeri yerinden oynattılar." diye konuştu.

        REKLAM

        Özel, şunları kaydetti:

        "Bu gece Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp, hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir, o ihtimal Türkiye ekonomisini, Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal, Türkiye'nin iç huzurunu mahveder. Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar birlikte atılabilir. Bütün ihtimaller tükenir. Bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler. Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok."

        "ADALET PEŞİNDEYİZ HALA HEP BİRLİKTE"

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmayla ilgili bilgi alacağını söyledi.

        Zaten adliyeye alıştığını ifade eden Dervişoğlu, "Haksızlıklarla, hukuksuzluklarla mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bir siyasi operasyon daha yapılıyor. Ona yerinde şahitlik ediyoruz. Umarım ki akılları başlarına gelir bunları planlayanların. Sonradan konuşmam icap eden şey olursa da konuşacağım. Adalet peşindeyiz hala hep birlikte." dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun İmamoğlu ailesi ve bazı partililerle buradaki bekleyişi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #Müsavat Dervişoğlu
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "F.Bahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!"
        "F.Bahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!"
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Habertürk Anasayfa