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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte Özel'in açıklamalarından satır başları...

"Üç gün boyunca geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Türkiye, Cenevre'de sonuç alamayınca 'Ayşe tatile çıksın' denildi ve rahmetli Bülent Ecevit'in söylediği gibi 'Ada'ya barış götürmeye gidiyoruz' dedi. 50 yıldır kimsenin burnu kanamadı. CHP olarak 50 yıl sonra da Kıbrıs halkının yanındayız. Yanımızda 174 Kıbrıs gazimiz de vardı.

Kıbrıs'taki tüm partileri, tüm eski cumhurbaşkanlarını ziyaret ettik. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı, Kıbrıs için emek verenleri rahmetle andık.

REKLAM Orada Kıbrıs'ta bir Helen Cumhuriyeti ilan etmek istiyorlardı. 18 Temmuz'da koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı Erbakan, gizli oturumda burada bilgi vermiştir. 20 Temmuz'da Başbakan Ecevit tarafından yine Meclis'te yaşananlar, ne yapılması gereken varsa anlatılmıştır. Çıkışta rahmetli Demirel'e Kıbrıs ile ilgili soru sorulduğunda, hükümetin arkasındayız demiştir. Ülkeyle ilgili yaşanan gelişmeler milletvekillerine açıklıkla anlatılmıştır. Ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda tek yumruk olmak gerekir. Konu Kıbrıs ise Bosna ise Filistin ise Türkiye ise tek yumruk olmaya devam edeceğiz.

Atatürksüz, hurafelerle ilgili müfredat bu Milli Eğitim Bakanının eseri. Eğitim maratonu düzenledik ve eğitimin önemini, nasıl olması gerektiğini konuştuk. İyi müfredatlardan örnekler verdik, bizimkilerin eksiklerini konuştuk. Eğitim maratonumuza katkı sağlayan tüm eğitim emekçilerine teşekkür ediyoruz. Kilit 21 şehrimizde Milli Eğitim sorunumuz tatil boyunca konuşulmaya devam edecek. Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. CHP olarak sorunu doğru tespit edelim diyoruz. Çareyi cinayet olarak görenlerin karşısındayız. Çocuğunuz okula servisle gidiyorsa, işinize kendi aracınızla gidiyorsanız sizin için sokak hayvanı sorunu yoktur.

Çocuk okula kendi gidiyorsa, tekstil atölyesinin servisiyle gidiyorsanız sokak hayvanları sorunu vardır. Ama sorunu görüp çözmek için toplayalım, 1 ay sonra sahiplenilmeyeni öldürelim demek vicdansızlıktır. Komisyonda günlerdir direnen herkese teşekkür ediyorum. Hiç değilse 'ötenazi' kelimesinin çıkarılması nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Ama sorun çözülmemiştir. Kanun belediyelere görev vermektedir ama para vermemektedir. Tasarruf genelgeleriyle ellerini kolunu bağlamakta, barınaklar yapılamamaktadır. Belediyelere görev verilmekte yapmayana da para cezası verileceği söylenmektedir.