CHP Lideri Özel: Saat: 21.00'de Ankara milletvekillerimizle ışıkları açıp kapattık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Ankara Milletvekilleriyle birlikte ışık-açma kapama eylemine katıldı. Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"IŞIKLARI AÇIP KAPATIYORUZ"

Bugün grup toplantımızda bir çağrı yaptık. Dedik ki, asgari ücrete zam vermiyorlarsa, emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmıyorlarsa, çiftçinin esnafın sesini duymuyorlarsa, biz buna karşı ayağa kalkıyoruz. Ve sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Türkiye'yi bir ortak eyleme çağırdık. Eylemimiz saat dokuzda tüm Türkiye'de elektriğe zam yapanlara, iğneden ipliğe herşeye zam yapıp da emekliye ve emekçiye zam yapmayanlara çiftçi ve esnafı bu durumda bırakanlara itirazımızı yükseltiyoruz. Ve ışıkları açıp kapatıyoruz. Biz bu eylemi Ankara'da bütün Ankaralı milletvekillerimizle birlikte başlatıyoruz.

Saat: 21.00'de Ankara milletvekillerimizle ışıkları açıp kapattık.



Ya geçim olacak, ya seçim olacak!#AyağaKalkTürkiye pic.twitter.com/Q0OKW86dNo — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 9, 2024