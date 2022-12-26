Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı: Tek adayla gidilmeli ve işi bitirmeli 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane mitingi sonrasındaki tartışmaları değerlendirdi. "Akşener ile herhangi bir sorunumuz yok" diyen CHP lideri "Benim düşüncem cumhurbaşkanlığı seçimine tek adayla gidilmesi ve bu işin bitirilmesi” ifadesini kullandı. Kazanacak aday değerlendirmesi için "6 liderin gösterdiği aday seçimi kazanacak" yorumunu yapan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetme ihtimalini görmesi durumunda seçime girmeyeceğini de iddia etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ciner Medya Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'in de aralarında bulunduğu, internet medyası ve yabancı medya temsilcileriyle buluştu.

6'lı masada cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi ne olacak? Aday oy birliği ile mi oy çokluğuyla mı belirlenecek? Aslında sorun cumhurbaşkanlığı sorunu değil sistem sorunu. Medya ne hikmetse cumhurbaşkanı kim olacak, bununla meşgul. Kim olursa olsun, var olan sistem Türkiye’yi felaketin eşiğine getirdi. Türkiye’yi nereye getirdi hep beraber görüyoruz. Amacımız ne? Bizi bir araya getiren etmen bu sistemi değiştirerek demokrasi olsun istiyoruz.Önce kendi aramızda demokratik standartları oluşturmak, bir araya geldiğimizde ülkeyi nasıl yöneteceğimize karar vermek.Ondan sonra da bunları gerçekleştireceğimiz adayı belirlemek.Adayın niteliklerini paylaştık. Nasıl belirlenecek, oylama nasıl olacak? Bunlar hiç konuşulmadı. 5 Ocak’ta oturacağız.Hükümet programı üzerinde, parlamenter sisteme geçişin yol haritası üzerinde konuşacağız. Aldığımız tüm kararlar oy birliği ile alınmıştı… Oy birliği mi oy çokluğu mu hiç konuşulmadı. Konu gündeme gelince konuşuruz. Cumhurbaşkanı aday isminin henüz belirlenmemiş olması handikap değil mi? Erdoğan bizi hiç sıkıştırmıyor, sıkıştıran sizsiniz. 6 lider hangi konuda, neyi nasıl yapacağına dair görüş birliği sağlamadan aday belirlendiğinde ne olacak? Her kafadan ayrı ses çıkacak. O zaman Erdoğan ne diyecek? ‘Oh ne güzel, bunlar ayrı ayrı şeyler söylüyorlar’ diyecek. 6 lider bunun farkında değil mi? Farkında. Önce hükümet programı ve parlamenter sisteme geçişin yol haritası üzerinde uzlaşacağız. Sonra da adayı belirleyeceğiz. 6 lider hep birlikte aynı şeyi söyleyeceğiz. Bunu önceden belirlersek her birimiz ayrı şey söyler. Bu Erdoğan'ın eline koz vermek olur. Aday belirleme sürecinin uzaması kamuoyunda negatif etki yaratmıyor mu? Negatif etkiyi yaratan sizsiniz. Biz değiliz, biz yolumuza devam ediyoruz. Sarayın medya üzerindeki baskısı. Niye adayı belirlemiyorlar. İyi de biz onların arzu ettiği zaman diliminde mi belirleyeceğiz? Hayır. Bizim açımızdan adaydan daha öte sistem. Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Bir kişi gitsin başka bir kişi gelsin bu algıdan süratle çıkmak lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. İlkeleri savunuyoruz.

AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLDU MU? Saraçhane mitinginden sonra Sayın Akşener ile görüşmeniz oldu mu? Saraçhane sonrasında karşılıklı açıklamalar iki parti arasında bir gerginlik olarak yorumlandı. Akşener ile bu konuyu oturup konuşmak ister misiniz? Hükümet programı ve yol haritası ne zaman açıklanacak, takvim belli mi? Herhangi bir sorunumuz yok. Sayın Akşener ile görüşüyoruz. Kavga etmedik ki ayrılalım. Görüşüyoruz, herhangi bir sorunumuz yok. Takvim hükümet programını kabul ettikten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşılacağını belirleyeceğiz. Daha sonra yine yol haritasını paylaşacağız. İmamoğlu ile ilgili yargı kararının seçimlerden önce kesinleşmesini bekliyor musunuz? İçişleri Bakanlığının da terörle ilgili savcılığa gönderdiği bir dosya var. Bu konuda bir eylem planınız var mı? Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum. Eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyor ve güveniyorsan kurşun askerlerini geri çek. Etkilediğin yargıcından, bürokratına kadar hepsini geri çek. Anayasayı süratle değiştirelim. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki tüm belediyeler için derhal seçime gidelim. Yargıyı sopa olarak kullanıyorsun. Demokrasiye inanıyorsan millet iradesine gidelim. Yüreğin yetiyorsa gel. Aynı şeyi Yalova için de yapalım. Hukukun askıya alındığı bir dönem, yargının işlemediği bir dönem. Tek güvencemiz milletin iradesidir. Sen de millet iradesine saygı duyulan yerel seçimleri hemen yapalım. 6’lı masanın dağılacağına dair endişe duyuyor musunuz? Kendinizi "kazanacak aday" olarak görüyor musunuz? 6’lı masa niye dağılsın? Dağılması için Erdoğan her şeyi yapıyor. Onun havuz medyası da dahil. '6’lı masa dağıldı dağılacak’ bunların hiçbirine inanmayın. Hepimiz gayet güzel sağduyulu hareket ediyoruz. Hepimiz demokrasi istiyoruz. O zaman masanın dağılma şansı yok ki. 6 liderin göstereceği aday kazanacak. Sağduyu ile hareket edeceğiz, adayı göstereceğiz ve bu aday kazanacak.

ÇOKLU ADAY ÇIKAR MI? Çoklu aday formülüne nasıl yaklaşıyorsunuz? Milletvekili seçiminde ortak liste çalışması gündemde mi? Şimdi milletvekili seçimleriyle ilgili bir görüşmemiz olmadı. O daha sonraki bir aşama.Önce hükümet programı ve yol haritası üzerinden uzlaşmamız lazım. Her parti en az 41 ilde ayrı ayrı seçime gitmek zorunda. Bu daha sonra kuracağımız bir komisyonla olacak.Bugün için böyle bir komisyon yok.Nerede, nasıl birlikte veya ayrı ayrı seçime gidilebilir. Bunlar bir haftada çözülecek konu. Asıl olan, hükümet programı, bunu olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Çoklu aday masada görüşülmedi. Her olasılık olabilir. Bir şey oldu diye kıyamet kopacak değil.Benim düşüncemi sorarsanız, tek adayla seçime gitmek ve bu işi bitirmek lazım. Çoklu aday o da olur, tartışılabilir. Bu konuları özgürce tartışacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılıp Meclis çoğunluğu elde edilemezse bu ihtimale ilişkin bir hazırlığınız var mı? Bütün seçenekler düşünülüyor. Ama biz yüzde 100 eminiz. Hem cumhurbaşkanlığı seçimini hem parlamento çoğunluğunu alacağız. Bütün seçeneklerde bunu görüyoruz. Erdoğan da görüyor, parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğini. O’nun hedefi cumhurbaşkanlığı. Onu da kaybedecek. Ama orada kaybedeceğine dair inancı güçlenirse seçime bile girmeyebilir. YSK’dan kendi arzu ettiği kararı çıkarabilir, seçime giremezsin, aday olamazsın diye. Kaybedecek, kaybedeceğine dair inancı güçlenirse seçime bile girmeyebilir, diyebilir ki girecektim ama YSK'dan kendi istediği arzu ettiği kararı çıkarabilir seçime giremezsin diye. “BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA KENDİ KALEMİZE GOL ATMADIK” Başörtüsü konusunda kendi kalemize gol attığımız gibi bir düşünce asla söz konusu değil. Teklifimiz gayet açık. Kadının kılık kıyafetiyle ilgili karar siyasetçiler tarafından verilemez. Erdoğan bunu yeniden istismar edeceği bir sürece sokmak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. 6’lı masada görüşeceğiz ortak karar vereceğiz.