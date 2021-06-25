CHP'li Sera Kadıgil TİP'e geçti

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CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı. TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı böylelikle 4'e yükseldi. Daha önce de HDP'den istifa eden bağımsız milletvekili Ahmet Şık da TİP'e geçmişti.