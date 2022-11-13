CHP'li Erol: Bir Alevi olarak, Bahçeli'ye teşekkürlerimi ilettim

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Habertürk TV'de katıldığı 'Kübra Par'la Açık ve Net' programında, kendisinin de Alevi olduğunu belirterek, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmadan dolayı, Bahçeli'ye teşekkürlerini ilettiğini söyledi.
Gürsel Erol, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Devlet Bahçeli'nin Alevi'lerle ilgili grup toplantısında yaptığı değerlendirme de son derece doğru. Son derece de yerindedir. Çok yerinde ve çok doğru bir tespittir. Ben Alevi'yim, Tunceliliyim. Devlet Bahçeli'nin bu söyleminden sonra ben Meclis'e Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek için gittim.
Genel Kurul'a katılmamıştı, Grup Başkanvekiline, 'Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletmek için, Alevi olarak; bizim seslendirmeye cesaret edemediğimiz, cemevlerinin inanç merkezi ve ibadethane olarak tanınmasını, Aleviliğin bir inanç olduğunu ifade etmesinden dolayı teşekkürlerimi iletin dedim."
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetmişti:
"Türkiye'nin sorun alanlarına ciddiyetle eğilmek evvela siyaset müessesinin başlıca sorumluluğudur. Toplumsal yaraların sarıldığı, kronik sorunların çözüme kavuşturulduğu Türkiye'ye ulaşmak hepimizin gayesidir. Bize göre uzlaşmanın adresi TBMM'dir. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Vakit yüreklerin toplu vurma vaktidir.
Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı ve meşru talepleri vardır. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Ne ayrımız ne gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir.
Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı yoktur. Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine saygı duymalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iyileştirici açıklamalarını destekliyoruz.
Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin başta olmak üzere ehlibeytin muhterem isimleri yaslı gönlümüzün şehit abideleridir. Geçmişteki olaylara saplanarak yarınlarımızı heba edemeyiz. Alevi kardeşlerimizin hayatında yer eden cemevi gerçeği kabul edilmelidir. Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.
MHP'nin dayandığı Türk milliyetçiliği düşüncesi hiçbir zaman ayrımcı olmamıştır. Bizim gönlümüzde herkese yer var. Asırlar boyunca oluşan kaynaşma kültürümüz ülkemizi küresel güç yapmak yolunun rehberidir. Gelecek ay-yıldızlı bayrağın altındadır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa geri dönüş mümkün değildir.
Alevilik diğer inanç alanlarında olduğu gibi siyasi istismar ve rant alanı olmaktan çıkarılmalı. Bu konuyu inancın dışında başka mecralara çekme, politik bir akım haline getirme çalışmalarına itibar edilmemelidir."
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