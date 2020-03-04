CHP'li Engin Özkoç kimdir?

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç 5 Şubat 1962 tarihinde doğdu. 58 yaşında. Abhaz kökenli Türk siyasetçidir.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24., 25. ve 26. dönem Sakarya milletvekili seçildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmış, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçilmiştir. Bekârdır.