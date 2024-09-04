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        Haberler Gündem Politika CHP'li Başkanın aracına saldıran 2 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        CHP'li Başkanın aracına saldıran 2 kişi tutuklandı

        CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halindeki aracına saldırı düzenleyen iki kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 23:55 Güncelleme: 04.09.2024 - 23:55
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        CHP'li Başkanın aracına saldıran 2 kişi tutuklandı
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        İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halindeki aracına silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        E.Ç. (36) ile A.Y. (35) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Sekiz Eylül Mahallesi'nde önceki gece CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

        Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlenmiş, polis çevrede 12 boş kovan bulmuştu.

        Polis ekipleri yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y.'yi (35) gözaltına almış, şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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