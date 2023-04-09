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CHP İzmir milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İzmir milletvekili adayları isimleri

CHP İzmir milletvekili adayları kimler? İşte aday listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu. Heyet tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan liste teslimi için son tarih 9 Nisan Pazar günü olarak açıklanmıştı. Seçime az bir süre kala il il CHP milletvekili aday listesi netleşti. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP İzmir milletvekili adayları isim listesi...

Giriş: 09.04.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İzmir CHP milletvekili aday listesi... Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP İzmir milletvekili adayları kimler? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP İzmir milletvekili aday listesi...

  • İZMİR CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

    SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
    İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
    İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN GAZETECİ
    İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ AVUKAT
    İZMİR-1 4 MURAT BAKAN AVUKAT
    İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
    İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER
    İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ SANAYİCİ - İŞ İNSANI
    İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI
    İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK
    İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY EKONOMİST - YAZAR
    İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ
    İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY ENDÜSTRIYEL TASARIMCI HALKLA ILI,ŞKILER
    İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT İŞ İNSANI
    İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ SERBEST AVUKAT
    İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN AKADEMISYEN
    İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU MALİ MÜŞAVİR
    İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İKTİSATCI PLANCI
    İZMİR-2 4 MAHİR POLAT GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
    İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER
    İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL AVUKAT
    İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ MALİ MÜŞAVİR
    İZMİR-2 8 HACER FOGGO GAZETECI
    İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN AVUKAT ARABULUCU
    İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ IŞ ADAMI - SANAYICI
    İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ
    İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER EMEKLİ BÜROKRAT
    İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI BIYOLOG
    İZMİR-2 14 BURAK KOTAN AVUKAT

  • İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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