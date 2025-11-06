Habertürk
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarda provokatif paylaşım yapan sanıklar hakim karşısında

        CHP İstanbul İl Başkanlığının önündeki olaylara ilişkin sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 00:43 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:43
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarda provokatif paylaşım yapan sanıklar hakim karşısında
        İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. AA'nın haberine göre; bazı tutuksuz sanıklar da haklarında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanması, mevcut delil durumu, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını değerlendirerek tutuklu sanıklar Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe'nin tahliyelerine karar verdi.

        Sanıklar Alp Budayıcı, Meltem Gökhanoğlu, Doğukan Dalgıç, Emrah Gülsunar, Necati Kuzulu, Yusuf Ziyaeddin, Kemal Doğan ve Refika Ebru Erbaş hakkında uygulanan "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Valiliği, 7-10 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin ilgili yasalar gereği yasaklandığını bildirmişti.

        Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığının önünde yaşanan olaylarla alakalı sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlarla kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden hesaplarla ilgili çalışma yapılmıştı.

        Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 sanığın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

