CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarda provokatif paylaşım yapan sanıklar hakim karşısında

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, 7-10 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin ilgili yasalar gereği yasaklandığını bildirmişti.

Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığının önünde yaşanan olaylarla alakalı sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlarla kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden hesaplarla ilgili çalışma yapılmıştı.

Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 sanığın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.