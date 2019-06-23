Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oyunu kullandı.

İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda, 1382 numaralı sandıkta kullandı.

İmamoğlu, "Hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak ve adalet duygularıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayısıyla şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak.

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

Keşke seçimlerde 'Her yol mübahtır' anlayışıyla değil de milletin çıkarına cümleler kurarak, seçim için, oy için her şeyi söylemek değil; güzel cümlelerle, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçim yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacaktır. O bakımdan elbette helalleşelim, herkes hakkını helal etsin ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım. Seçim hayırlı olsun. Çok güzel bir netice bekliyorum." açıklamasında bulundu.