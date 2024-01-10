2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Antakya İl Belediye Başkanlığı'na seçilen Savaş, başkanlığı döneminde alt ve üst yapı ile ilgili hizmetlerin yanı sıra eğitim, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda hizmete imza attı.

Lütfü Savaş 2014 yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

2019 yerel seçiminde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Savaş, üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilmiş oldu ve bu süreçte Hatay’da ulusal ve uluslararası birçok projeyi hayata geçirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.