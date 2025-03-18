TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi:

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"Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü... Çanakkale Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının 110'uncu yılını kutluyoruz. Çanakkale bir büyük ayağa kalkışın, direnişin, vatan sevgisinin ve cesaretin milletimize vasiyet edildiği bir zaferdir; günümüz kutlu olsun. Bu akşam iftarda gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte olacağız. Onlar bizim çok değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz üzerine çalışmalar yaptık. Buradan bir kez daha bütün parti gruplarına 18 kanun teklifinde bulunduk bu kanuni düzenlemeler bütününü hayata geçirmek için desteklerini istiyoruz.

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"53 GÜNDÜR KARTALKAYA'NIN RAPORU YOK"

Kartalkaya'daki sorumlulukları 3 gün içinde bilirkişilerden rapor etmelerini istediler. Gece gündüz çalışıp raporu verecekken kabul etmediler. Çünkü raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu söylediler. Bunu çıkar, Bolu Belediyesi'ni suçla dediler. Onlar da burası belediyenin sınırları içinde değil ki dediler. Bunun üzerine azil talebinde bulunun o zaman dediler. Bütün aileleri ziyaret ediyoruz, aileler raporu da biliyor, o rapora korsan diyenleri de biliyor. 53 gündür yeni bir rapor yok ve biz bunu takip edeceğiz unutturmamaya devam edeceğiz.

İliç'in olacağı da belliydi. Kapasite artışının faciaya yol açacağı uyarısı yapılmıştı. Belgede kimin imzası vardı. Raporda Murat Kurum'un imzası vardı. Sonra uygun bilirkişi heyetinden sorumluluğu yoktur yazısı geldi. Dün İliç davası vardı bir tek kamu görevlisi yargılanmadı.

"GAZZE'DE 50 BİN ŞEHİT VAR"

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 20 bini çocuk 50 bin kişi hayatını kaybetti. 50 bin şehit var. Ateşkes ile bir umutlanmıştık ama sonra ateşkes bozuldu. Buraya gelirken katliamda ölenlerin sayısı 404'e ulaştı. Gerekçe, bütün rehineleri teslim etmediler. İki, ABD Filistinlileri bölgeden çıkaracak oraya çok güzel oteller yapacaklar. Alman Cumhurbaşkanı bunu duyunca 'tehcir' dedi. Yanındaki Erdoğan tek kelime ağzını açmadı. Bana ne zaman 'one minute' demiş onları anlatıyor. Nihayet Trump ile telefonda görüştü.

Hepimiz bekliyoruz ki İsrail'e karşı net bir duruş bir meydan okuma bekliyoruz. Ne bağımsız Filistin var ne başka bir şey. Açıklamaya bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Bu taraf ABD'den görüşmeyle ilgili açıklamada bulunmamayı rica etmiş. Soruyorum Trump'a ne dedin ve ne cevabı aldın? Trump'tan randevu almak için burada iktidarda kalabilmek için Filistin davasını satıyorsa Erdoğan, yazıklar olsun. "4 BİN TL OLACAKSA BİZ YOKUZ" Bayram ikramiyesini 2015'te CHP söyledi ve birkaç yıl kulağının üzerine yattıktan sonra vermeye başladılar. O 3 bin TL, 4 bin TL değil; bir asgari ücret olsun ve emeklinin boynunu bu bayram bükük bırakmayın. 22 bin 400 yaparsan biz desteği veriyoruz. 3 bini 4 bin yapacaksa biz o işte yokuz kardeşim. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. 4 bin TL 6 kilo bayram şekeri alıyor şu an. 2018'deki 1000 TL, 25 kilo bayram şekeri alıyordu. 19 kilo bayram şekeri kayboldu. 4 bin TL müjde değil, emekliye hakarettir. Anketleri soruyorsunuz ya, anketlerde CHP yine Türkiye'nin birinci partisi. Erdoğan kendi seçmeninin yüzde 80'i anketlerde ziyaretlerin aileler arası iftarların azaldığını söylüyor bu anketi gör Erdoğan. Partimiz tarihsel bir tutarlılık içindedir Kürt sorununu kabul ediyoruz. Bunun demokratikleşerek aşılacağını biliyoruz. İş birli, el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini söylüyoruz. İktidarın küçük ortağı olur olmaz yere bize ateş ederek, algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Eskiden CHP'ye DEM Parti ile nasıl el sıkışırsın, nasıl bayramlaşırsın diyorlardı. "HER TÜRLÜ TERÖRÜN BİTMESİNİ İSTİYORUZ" Tutarsızlıklarını onların yüzüne vurmak değil, CHP'nin tutarlılığının gururunu yaşıyoruz biz. Bize MHP kurmayları soruyorlar, 'Terörsüz Türkiye hedefine karşı mısınız?' CHP terör sorunu ile Kürt sorunu arasına çizgi koyma konusunda Türkiye'nin takdirini kazanmıştır. Biz terörsüz bir Türkiye'den yanayız, terörün bitmesini istiyoruz. Ama biz mafya terörüne de her türlü teröre de karşıyız. Siz mafya terörüne karşı mısınız? Var mısınız Türkiye'deki tahsilat, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımaya var mısınız? Ankara'nın göbeğinde uyuşturucudan tetikçi tutup cumadan çıkan Sinan Ateş'i vurdular. Var mısınız terörün de mafyanın da kökü kazınsın.

Bayrampaşa Belediyesi, 1.6 milyon TL'lik alım yapıyor onların döneminde. Şirketin adresi belediyede görünüyor. Naylon fatura kesiyorlar. Bu para, olmayan bir şirkete ödeniyor. Aralık 2024'te bu dosya savcılığa teslim ediliyor ama bu dosyanın kapağı hiç açılmıyor. Neden o dönemin belediye başkanını ifade için davet etmiyorsun. Neden sabah şafak vakti operasyon yapmıyorsun? "ANKETE 104 MİLYON TL ÖDEDİLER" Balıkesir Büyükşehir, seçimden 3 ay önce anket ihalesi açıyor. Tek firma başvuruyor ve memnuniyet anketi 104 milyon TL'ye yaptırıyor. Aynı anketi bir yıl önce ise 3.5 milyon TL'ye yaptırıyor. Seçimi tutturamayan anket şirketine Balıkesirlilerin cebinden 104 milyon TL boşu boşuna para ödenmiş. Balıkesir Cumhuriyet Savcısı çağırsana eski belediye başkanını. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapatmakla mı uğraşacaksın Süleyman Soylu'nun üzerine oturduğu 39 usulsüzlük dosyasını inceleyip onlarla mı ilgileneceksin? Halk TV, Flash TV'yi almak istiyor. Yüksek miktarda da bir kapora veriyorlar. Bu son operasyonla bu satışı yaptırmadılar, AK Parti'ye yakın bir isme Flash TV'yi sattılar. Operasyonla içeri atılan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork da AK Parti'nin muteber işadamıdır. Kurultayımızla ilgili iftira attılar. 1200 cep telefonu dağıttılar dediler. Sadece telefonda değil, o telefonun içine soğuk cüzdan da koyuyorlarmış. 1200 tane değil 1 tane telefon verildiğini ispatlasanıza. 31 Mart Seçimi önemli mesajlar verdi. İktidarın buradan bir mesaj çıkaracağını umuyorduk. İşçiler, memurlar, emekliler, gençler bir mesaj verdi. Onlar vatandaşın derdiyle dertlenmek yerine 40 haramilerin, 5'li çetelerin dertlerini dinlediler. Bize yargı yoluyla ceza vermeye çalışıyorlar. "TEK BİR KAYGILARI VAR KAYBETMEK" Adalet Bakanlığı'ndan görevli ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptılar. Sonra 30 Ekim'den bu yana, Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanımız FETÖ taktikleriyle tutuklandı. Aylarca iddianame beklendi. Şubat ayında iddianame tamamlandı, ama davayı mayıs ayına attılar. 17 Ocak'ta Rıza Akbulut, Beşiktaş Belediye Başkanımıza operasyon düzenlediler. Gençlik kolları başkanımıza operasyon düzenlediler. 8000 bilirkişiden hep aynı bilirkişinin CHP soruşturmalarında bilirkişi olarak görevlendirilmesini eleştiren Ekrem Başkanı yargıyla bir kez daha tehdit ettiler. Tek bir kaygıları var o da kaybetmek. Onlar kaybedecek biz kazanacağız.

DHKP/C safsatasıyla bir dönem CHP'de olan sonra bize karşı aday olan arkadaşlarımızla ilişkilendirmeye çalıştılar. CHP olarak bütün arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Ekrem başkana, diploma nedeniyle dava açıyorlar. Bekliyorlar ki o diploma iptal edilsin. İstanbul Üniversitesi 1991'de ilan veriyor. Diyorlar ki o zaman onun okulu tanınıyor muydu? YÖK diyor ki okuduğun okulun belgelerini, dokümanlarını ver ben değerlendiririm diyor. Hatta diyor ki orada olmayan dersleri burada da alacaksın. İstanbul'un fethedildiği 1453 yılını kuruluş olarak kabul eden üniversiteye diyor ki, bir kişi için bütün o diplomayı alanların diplomasını iptal et diye yazı istiyorlar. Oradaki insanlar aynı Kartalkaya'daki 7 bilirkişi, kişisel onurlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Onları bu onurlu davranışı sergilemeleri konusunda kutluyor ve destekliyorum. Onların arkasında yarın kim olur bilinmez ama sizin arkanızda yarın tüm Türk Milleti olacaktır. "YA İSTİFA ET YA FATURAYI GÖSTER" Bursa Büyükşehir'de yapılan yolsuzluğu anlatırken, özel kalemden siyasi parti buluşmalarına faaliyetlerine aktarılan paradan, harcamadan geçen hafta bahsetmiştim. Ne DSP'den ne TÜGVA'dan ne MHP'den ne Büyük Birlik ve HÜDAPAR'dan açıklama yapılmadı. HÜDAPAR, bize bir kuruş verilmedi dedi genel başkanları. Hüda Par için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan harcamalar elimde faturasıyla durmaktadır. HÜDA Par Genel Başkanı ya partisinden söz verdiği gibi istifa edecekler ya da faturayı bizim üzerimize kesmişler; bakın faturalarımız burada deyip, parayı belediye yemiş diyecek. Kendin ödediysen faturası ile ispat et, savcılığa gidip şikayet et. İktidar ne zaman sertleşir, iktidar kaybedilmeye yakınken sertleşir. 35 yıl önceki diplomanın hesabının sorulmasının nedeni budur. İktidar kendisini güçsüz hissederse saldırganlaşır. Yoksuluna bakamıyor, işçisine bakamıyor, kadınını çocuğunu koruyamıyor. Uyluşturucu çeteleri mafyalar sokakta kol geziyor. Bunlar bu yaşananlara karşı bana, partimize ve Ekrem başkana saldırıyorlar. Biz bunlara hiç teslim olmadık. "BU PARTİ APARAT OLACAK BİR PARTİ DEĞİLDİR" Partimizin eski, yeni tüm üyelerini kucaklarken, adliye koridorlarında bir takım iftiralarla aradığı iktidarı onlara vermeyeceğiz. Kayyum eliyle Atatürk'ün kurduğu partiye oturmaya kalkacaksın, CHP'ye soruşturma açanların amacı bellidir. MHP, kongresini iptal ettirmek için AK Parti'ye gitti ya, bir zamanlar AK Parti'ye im atan MHP sonra aparat haline geldi.

Türkiye'nin ana muhalefetini de bir aparata dönüştürmeye çalışıyorlar. CHP'de bu kirli oyunlara alet olacak ne CHP üyesi vardır ne CHP yönetici vardır. Bu parti iktidara aparat olacak bir parti değildir. 1.7 milyon üyesiyle ayaktadır. 23 Mart'ta seçimle adayını belirleyecektir. Gazi'nin partisi ayaktadır; Gazi'nin partisi iktidara yürümektedir. İyi ki varsınız, iyi ki Mustafa Kemal Tatürk'ün askerleriyiz."