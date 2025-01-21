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        CHP grup toplantısı ertelendi

        Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:18
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        CHP grup toplantısı ertelendi
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        CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bugün saat 13.30’da gerçekleşecek CHP TBMM Grup Toplantısı Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün (21 Ocak 2025 Salı) Saat 13.30’da CHP İl Başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya gelecektir."

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