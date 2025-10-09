Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özel, Şişli mitinginde konuştu

        CHP Genel Başkanı Özel, Şişli mitinginde konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Şişli'de katılımcılara hitap etti. Özel, "On binlerin yüzüne bakıyorum ve şunu söylüyorum, arkadaşlarımız masumdur. Sonuna kadar arkalarındayız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 00:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 00:49
        Özgür Özel, Şişli mitinginde konuştu
        "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde konuşan Özel, ilk mitinglerden birini Şişli'de gerçekleştirdiklerini, 200'üncü günde de yine burada bir araya geldiklerini söyledi.

        Özel, meydanlarda haksızlığa, hukuksuzluğa direndiklerini ifade ederek, "Bu akşam 60'ıncı kez bir miting yapmak için değil, bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep birlikte 60'ıncı eylemi yapmak için buradayız." dedi.

        AA'nın haberine göre; iddianamenin hazırlanmasını istediklerini kaydeden Özel, şunları söyledi:

        "Çağlayan Adliyesi'nde bir iftiranameyi bir türlü hazırlayamadılar. Büyük haksızlıklar, hukuksuzluklar var ama en önemlisi ilk günden beri önce gizli tanıklar, içlerinde gizli tanıkların ne suçları ne ahlaksızlıkları çıktı. Artık hep beraber bu işin bir son bulmasını, iddianamenin ortaya çıkmasını ne iftiraları varsa artık ortaya dökülmesini, yanıtları vermemizin zamanının geldiğini söylüyoruz. Buradan beklentimiz şudur, o iddianameyi bekliyoruz, yargılanmak için değil, bu iftiracıları yargılamak için bekliyoruz."

        Özel, "On binlerin yüzüne bakıyorum ve şunu söylüyorum, arkadaşlarımız masumdur. Sonuna kadar arkalarındayız." dedi.

        Tek başına bir kurtuluşun mümkün olmadığını kaydeden Özel, destek veren siyasi partiler, dernekler, sendikalar ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Özel, "Bu ülkenin umudunu sizler ayakta tutuyorsunuz. Bir inanç ile buradasınız, bir mücadele için buradasınız. Buraya öfkenizi, direncinizi, mücadelenizi taşıdıkça bu kötü günlerden kurtulacağız." dedi.

        Özel, İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu'ndaki milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca, Sema Silkin Ün'ün sabah saatlerinde haksız bir müdahale ile gözaltına alındığını belirtti.

        Filistin'in arkasında olduklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

        "Üçünü de bugün sabah haksız bir müdahaleden sonra gemileriyle birlikte limana götürdüler. Aldığımız bilgilere göre 3 milletvekilimiz tutuklanıp cezaevine konulmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak en derin dayanışma duygularımızı iletiyoruz ve İsrail'e sesleniyoruz. Aklını başına al, milletvekillerini, bütün aktivistleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve dünyadan oraya giden aktivistleri serbest bırak. Sen savaş suçu, insanlık suçu işliyorsun. Biz Filistin'in arkasındayız, sonuna kadar mazlumlarla dayanışma içindeyiz."

        Özel, 12 Ekim'de 61'inci mitingi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapacaklarını sözlerine ekledi.

