CHP'den kurultay iddialarına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde özlem ve minnetle andıklarını anımsattı.

Deniz Yücel, Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı'nın dolup taştığını, herkesin Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağını bir kere daha gösterdiğini belirtti.

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Yücel, Esenyurt Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Özer'in sabahın 5'inde bir şafak operasyonuyla yatağında gözaltına alınması, makam odasının kapısının kırılarak arama yapılması AKP'nin kirli siyasetinin utanç verici parçalarından yalnızca biridir. Esenyurt Belediye Başkanı'mız Ahmet Özer'e açtığı terör soruşturmasıyla belediyeye kayyum atanmasının önünü açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek elbette bu hizmetinin karşılığını aldı. Gece yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Akın Gürlek'in eşi, SPK üyeliğine atandı. Akın Gürlek'e 'AKP'nin yeni Zekeriya Öz'ü' diye boşuna demiyoruz."

REKLAM Milletvekillerinin ve seçilmiş meclis üyelerinin belediyeye alınmamasının demokrasi adına bir utanç olduğunu ifade eden Yücel, "Bugün Grup Başkanvekili'miz Ali Mahir Başarır'ın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında, milletvekillerimiz Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yunus Emre ve Genel Başkan Yardımcımız Erhan Adem Belediyeye girdiler. Meclis Başkanı'nın tutumu doğrudur, ancak gecikmelidir." değerlendirmesinde bulundu. "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MYK TOPLANTIMIZI ESENYURT'TA YAPACAĞIZ" Yücel, halkın seçtiği belediye başkanlarını itibarsızlaştırmaya çalışmanın, halkı itibarsızlaştırmaya çalışmak olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Siz hangi hakla, hangi yetki ve hangi cüretle halka ayar vermeye kalkıyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da bu milletin iradesine meydan okuyorsunuz? Millet ekonomik kriz, hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, siz siyasi operasyon peşindesiniz. Terör örgütünün elebaşını, milletin meclisinde kırmızı halılarla karşılamaya hazır olanlar şunu sakın unutmasın, terörle mücadele kılıfı adı altında yaptığınız bu siyasi operasyonlara kimse inanmıyor. Milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle ve örgütümüzle milletin iradesine sahip çıkmak için her gün belediye binamızın önünde nöbetteyiz. Önümüzdeki hafta MYK toplantımızı Esenyurt'ta yapacağız. CHP, bu hukuksuzluk, bu demokrasi darbesi bitene kadar elini Esenyurt'tan çekmeyecek."

REKLAM "ÜLKEDE BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BİR SAVAŞ MI VAR?" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının daha önce yüzde 38 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminini, 6 puan artırarak yüzde 44'e çıkardığını aktaran Yücel, "Bir de hiç utanmadan diyorlar ki; yüzde 38'lik orana mart ayında ulaşılacakmış, 3 aylık geriden gelme çok ciddi bir sapma değilmiş. Mehmet Şimşek bu ekonominin başına getirildiğinde enflasyon yüzde 38'di. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan '3 aylık gecikme ciddi bir sapma değil' diyor. Ukrayna'da, Rusya'da savaş var, oralarda enflasyon yüzde 8,6, bizde yüzde 48,6. Ülkede bizim bilmediğimiz bir savaş mı var?" ifadelerini kullandı.

Yücel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının başında toplanacağını anımsatarak, "Bu ülkede ekonominin çarklarını döndürürken, o çarkların arasına sıkışan milyonlarca asgari ücretlinin hakkını hep birlikte savunmaya çağırıyoruz. Asgari ücretin en az 30 bin liraya yükseltilmesi için her türlü mücadeleye, CHP olarak sonuna kadar destek vermeye hazırız." dedi. "ŞEHİT ANALARIMIZIN YÜREĞİNİ ACITACAK BİR HAMLEYE ASLA İZİN VERMEYİZ" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözlerine ilişkin konuşan Yücel, şunları söyledi:

"Yıllarca milliyetçi seçmeni sömürerek siyasi ömrünü sürdüren Bahçeli, Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilebilmesi için terörist başından medet umacak kadar alçalmıştır. Gazi Meclisimize herhangi bir saygısızlığa ve şehit analarımızın yüreğini acıtacak bir hamleye asla izin vermeyiz. Buradan MHP Genel Başkanı'na seslenelim. Bir an önce şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak, o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın. CHP, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiç bir eylemin ve düzenlemenin tarafı olmayacaktır."

REKLAM "HATAY'IN ÜZERİNDEN ELİMİZİ ASLA ÇEKMEYECEĞİZ" Yücel, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin geçen hafta Hatay'da incelemelerde bulunduğu bilgisini vererek, iktidar tarafından Hatay'a verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü. Kentte başta barınma olmak üzere ulaşım, eğitim, sağlık alanlarında sorunların devam ettiğini bildiren Yücel, "Bir yılda 319 bin konutu teslim edeceğini söyleyenlere, 223 bin 906 vatandaşımızın hala konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatmak isteriz. Toplu Konut İdaresinin vatandaşa boş senet imzalattığı Hatay'da, sadece 3 bin 200 vatandaşımıza evleri teslim edilmiş durumda. Hataylıların yaşadığı sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Gölge Bakanlarımız, milletvekillerimiz düzenli olarak Hatay'a ziyaretlerde bulunacak, Hatay'ın üzerinden elimizi asla çekmeyeceğiz. Sahipsiz bırakmayacağız." diye konuştu.

"HALKIN GÜNDEMİ NEYSE CHP'NİN GÜNDEMİ ODUR" Yücel, bir gazetecinin, "Oğuz Kaan Salıcı'ya yönelik paylaşımınızdaki bazı ifadelere bazı milletvekilleri tepki göstermişti, bunları nasıl değerlendirirsiniz? Paylaşım yapacağınızdan Genel Başkan'ın haberi var mıydı?" sorusunu şöyle yanıtladı: REKLAM "Vatandaş geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, bir belediye başkanımız siyasi operasyonla tutuklanmış, bir belediyemize kayyum tayin edilmişken, CHP olarak kurultay gündemimizin olması söz konusu değildir. Böyle bir siyasi ortamda kurultay tartışması açmak, kurultay tartışması başlatmaya çalışmak, abesle iştigaldir. CHP olarak halkın gündemiyle ilgiliyiz. Halkın, 'CHP'de kurultay yapılsın' ya da 'Yapılmasın' gibi bir gündemi yoktur. Halkın gündemi neyse CHP'nin gündemi odur ve o olacaktır. Yapmış olduğumuz sosyal medya paylaşımının birilerini memnun etmemiş olması olabilir, siyasette bu da vardır."

Parti Sözcüsü olarak paylaşımı, gerekli gördüğü için yaptığını vurgulayan Yücel, şunları kaydetti: "Bazı açıklamalar, bazı adımlar genel başkanla istişare edilerek yapılır, bazı açıklamalar da genel başkanla görüşmeden, sorumluluk alarak yapılır. Dolayısıyla açıklama yapılması gerekmiştir ve tarafımca yapılmıştır. CHP'nin kurultay gibi bir gündemi, tartışması yoktur. CHP'nin odaklandığı tek şey iktidar olmaktır. Halkın sorunlarına çözüm üretmek, halkın gündemiyle ilgilenmektir. 81 il başkanımızın da böyle bir gündemin, ihtiyacın olmadığı konusunda ortak açıklamaları da bugün yapılmıştır."

"BELEDİYELERİMİZ ŞEFFAFTIR" Soru üzerine CHP Sözcüsü Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye konserlerine ödenen ücretlere yönelik yaptığı basın toplantısıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş, bu konuyla ilgili çok detaylı, kapsamlı ve şeffaf bir açıklama yaptı. 5 yıllık bütçe kalemi içerisinde kültür sanatla ilgili harcamalara ayrılan bütçenin yalnız binde 6 gibi bir rakam olduğunu ifade etti. CHP'li belediyelerin meclis toplantıları halka açık olarak yapılmaktadır, kamuoyuyla paylaşılmaktadır. CHP'li belediyelerimizin veremeyecekleri hiçbir hesap yoktur. Mansur Yavaş bu konuda detaylı açıklamayı yaptı. Üzerine başka bir şey söylemenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Belediyelerimiz şeffaftır. Birtakım soyut iddialar ve spekülasyonlarla belediyelerimizin ve belediye başkanlarımızın yıpratılmaya çalışılması, tamamen siyaseten bir algı yaratma çabasından başka bir şey değildir."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.