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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de yerel seçim hazırlıkları hızlandı

        CHP'de yerel seçim hazırlıkları hızlandı

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısının ardından 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimler için "seçim takvimi" ve "adaylık başvuru ücretleri" belirlendi. Adaylık başvuruları, 21-28 Kasım tarihleri arasında alınacak. Aday belirlemede de en önemli kriterlerden birisi "memnuniyet anketleri" olurken son sözü parti meclisi söyleyecek. Başvuru ücretleri ise 3 ila 50 bin lira arasında değişiyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:58
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        CHP'de yerel seçim hazırlıkları hızlandı
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        Cumhuriyet Halk Partisi’nde MYK toplantısının ardından 31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimler için “seçim takvimi” ve “adaylık başvuru ücretleri” belirlendi. Adaylık başvuruları, 21-28 Kasım tarihleri arasında alınacak. Aday belirlemede de en önemli kriterlerden birisi “memnuniyet anketleri” olurken son sözü parti meclisi söyleyecek. Başvuru ücretleri ise 3 ila 50 bin lira arasında değişiyor.

        “MEMNUNİYET ANKETİ” BELİRLEYİCİ OLACAK

        Aday belirlemede en önemli kriter ise “memnuniyet anketi” olacak. İl veya ilçe halkının mevcut belediye başkanından memnuniyeti bu anketlerle ölçülecek.

        Mevcut belediye başkanının partinin o bölgedeki genel oyuna yaptığı katkı göz önünde bulundurulacak. Ayrıca il ve ilçe örgütlerinin görüşlerinin alınması da önemli bir kriter olarak değerlendirmeye alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimde adaylık başvuru süreci ile ilgili örgüt denetiminde önseçim yapılacağını ifade etmişti.

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        HEDEF BÜYÜKŞEHİRLERİN SAYISINI ARTIRMAK

        CHP yerel seçimler için büyükşehirlerin sayısını artırmayı hedeflerken, kazanma ihtimali olan büyükşehirlere de yoğunlaşacak. İstanbul, Ankara ve Aydın'da ise yola mevcut adaylarla devam edilecek. Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bursa'ya yönelik de özel stratejiler geliştirilecek.

        ADAYLIK BAŞVURU ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

        Büyükşehir belediyeleri için 50 bin, nüfusu 500 bin üzerinde olan il ve ilçeler için 30 bin, nüfusu 250 ile 500 bin arasında olan il ve ilçeler için ise 20 bin lira ücret alınacak. Son olarak nüfusu 5 binin altında olan ilçe ve belediye başkanlığı için ise 3 bin lira ücret alınacak.

        Belediye meclis üyeliği adaylık başvuru ücretleri ise bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

        YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI İÇİM KAMPA GİRECEKLER

        Yerel seçim hazırlıkları kapsamında 24-26 Kasım'da İstanbul'da il başkanları, 1-3 Aralık'ta ise Antalya'da milletvekili kampı gerçekleştirilecek.

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