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        Haberler Gündem Politika CHP'de üçlü zirve: Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş ile görüşecek | Son dakika haberleri

        CHP'de üçlü zirve: Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş ile görüşecek

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelecek.

        Giriş: 29.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:13
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        CHP'de kurultay öncesi kritik zirve
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        CHP lideri Özgür Özel, 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayı öncesinde görüşme trafiğine hız verdi. Pazartesi günü İstanbul'da CHP'nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya gelen Özel, tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini almış güncel siyasete ilişkin de görüş alışverişinde bulunmuştu.

        ÖZEL-KILIÇDAROĞLU-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

        CHP lideri Özgür Özel'in bu defa randevusu selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile olacak. Başkent Ankara'da 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer alacak ve üçlü bir zirve gerçekleştirilecek. Zirvede kurultay süreci başta olmak üzere son dönemdeki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması dahil güncel siyasi başlıkların ele alınması bekleniyor.

        KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Kılıçdaroğlu, 21 Ağustos Çarşamba günü de Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

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        #CHP
        #Özgür Özel
        #Kılıçdaroğlu
        #Mansur Yavaş
        #Son dakika haberler
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