5 BİN 600 SANDIK KURULDU

CHP ön seçim için bugün oy kullanıyor. Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kuruldu. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli hazır bulundu.