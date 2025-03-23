CHP ön seçimi ne zaman bitiyor, oy verme işlemi saat kaçta tamamlanacak?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılan oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilen olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak. 81 ilde gerçekleştirilen ön seçimde oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kuruldu. Peki, CHP ön seçimi saat kaçta bitiyor? İşte, güncel gelişmeler...
- 1
CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına örgüt denetiminde gerçekleştirilen ön seçimde partililer bugün sandık başında oy kullanıyor. 81 ili kapsayan ön seçimde CHP’liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanıyor. Ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak. Peki, CHP ön seçimi ne zaman, saat kaçta bitiyor?
- 2
5 BİN 600 SANDIK KURULDU
CHP ön seçim için bugün oy kullanıyor. Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kuruldu. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli hazır bulundu.
- 3
DAYANIŞMA SANDIKLARI DA KURULDU
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçimde bir de dayanışma sandığı yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu’nun lehine oy kullanabiliyor.
-
- 4
CHP ÖN SEÇİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yaptığı açıklamada, "Sandık başlarında halkımızın yoğun ilgisi sebebiyle oy kullanma işlemleri saat 19.00’a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.