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        CHP Ankara İl Başkanı belli oldu

        CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde Ümit Erkol il başkanı seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 23:49 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:49
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        CHP Ankara İl Başkanı belli oldu
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        Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrenin Divan Başkanlığını CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaptı.

        Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

        Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #CHP
        #ankara
        #Ümit Erkol
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