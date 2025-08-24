Habertürk
        China Suárez, Çamlıca Camii'ni keşfetti - Magazin haberleri

        China Suárez, Çamlıca Camii’ni keşfetti

        Nişanlısı Mauro Icardi ile İstanbul'da yaşayan Arjantinli oyuncu China Suárez, Çamlıca Camii'ni keşfetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 24.08.2025 - 21:42
        Çamlıca Camii'ni keşfetti
        Bir süredir nişanlısı Mauro Icardi ile İstanbul’da yaşayan Arjantinli oyuncu China Suárez, şehri keşfetmeye devam ediyor.

        Bu kez rotasını Üsküdar’a çeviren China Suárez, İstanbul’un simge yapılarından Çamlıca Camii’ni gezdi.

        Oyuncu, gezisine dair fotoğrafları ise kırmızı kalp emojisiyle süsleyerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        #China Suarez

