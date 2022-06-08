Chiara de Rocchi'den 'Yolculuk'

Chiara de Rocchi, 'Yolculuk' seçkisinde seyahat ederken taşıdığımız bir bavul ya da sırt çantası yanı sıra yaşamımızda kaçmak istediğimiz korkular, endişeler ya da yüzleşmek istediğimiz kimliğimizin yüklerini fonksiyonel sanatla dışa vuruyor.
Upcycle eserler üreten sanatçı Chiara de Rocchi, izleyicinin bedeninde, zihninde taşıdığı yükleri statik bir heykel gibi durağan ve olgun bir kimlikle izleyici ile 12 Haziran’a kadar Il Salumaio di Montenapoleone’de buluşturacak.
Milano’nun kuzeyinden İstanbul’a yolculuk eden bir ailenin en küçük kızı olan Chiara de Rocchi, iki farklı kültür arasında devam eden yolculuğuna gönderme yaptığı bu seçkiyle, yolculuğun sadece mekânsal bir yer değiştirme eylemenin ötesine geçerek durağan ve zihinsel bir keşfin deneyimlerini kısa bir yolculukta izleyicilerle bir araya getiriyor.
Chiara de Rocchi, 'Yolculuk' hakkında şunları söyledi; “Metale verdiğim formla nasıl dönüştüğümüzü gösterirken hava ve suyun temasıyla korozyona uğraması yolculuğumdaki izleri temsil ediyor. Ben de varım demenin, dünyaya seslenmenin durağan bir ahengini özellikle İstanbul-Milano arasındaki bağımı bu seçkiyle göstermek istedim.”
Chiara de Rocchi'nin Contemporary Istanbul Vakfı’nın Tosyalı Holding iş birliğinde gerçekleştirdiği Artist in Residence programında atık materyallerle yaz boyu üreteceği eserler Contemporary Istanbul’un 17. edisyonunda Eylül ayında sergilenecek.
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